POL-BI: Verkehrsunfall zwischen Leichtkraftrad und Kind

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Bei einer Kollision am Donnerstagmittag, 05.10.2023, eines Kraftrades mit einem Kind, erlitt dieses leichte Verletzungen.

Ein 26-jähriger Bielefelder befuhr mit seinem Kleinkraftrad gegen 13:25 Uhr die Kreuzstraße in Richtung Detmolder Straße und beabsichtigte, an der Kreuzung zum Niederwall zu wenden. Bei dem Wendemanöver kam es zum Zusammenstoß mit einem 4-jährigen Kind mit Tretroller, welches in Begleitung seiner Mutter bei Grün über den Fußgängerüberweg der Kreuzstraße von der Spiegelstraße in Richtung Niederwall überquerte. Der Versuch des 26-Jährige noch auszuweichen scheiterte und er stürzte. Das Mädchen erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Leichtkraftrad-Fahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

