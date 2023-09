POL-HB: Nr.: 0538 --Gras-Schlüpfer

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Vahr, OT Neue Vahr Südost, Otto-Suhr-Straße Zeit: 12.09.23, 20 Uhr

In den Straßen von Bremen zog ein 22 Jahre alter E-Scooter Fahrer am Dienstagabend in der Vahr die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich. Der junge Mann fuhr nicht nur ohne Versicherungskennzeichen sondern stand auch unter Drogeneinfluss. Zudem führte er viele kleine Blätter der weiblichen Hanfpflanze an ungewöhnlichen Orten mit sich.

Als der Elektrokleinstfahrzeugführer die Einsatzkräfte in der Karl-Kautsky-Straße sah, versuchte er sich der Überprüfung zu entziehen, indem er durch ein Parkhaus in die Otto-Suhr-Straße fuhr. Die Polizisten konnten ihm aber auch ohne Schere den Weg abschneiden und baten anschließend zur Kontrolle. Schnell stellte sich heraus, dass der junge Mann nicht nur keine Kennzeichen an seinem Fahrzeug angebracht hatte, sondern auch unter dem Einfluss von Drogen stand und zudem eine "geheime" Vorratshaltung in seiner Unterhose betrieb. Die Einsatzkräfte ließen sich die Cannabiseinheiten herausgeben und beschlagnahmten diese. Der Bremer wurde vorläufig festgenommen und zwecks Blutentnahme zur Wache gebracht, um seinen Drogenkonsum zu überprüfen.

Gegen den 22-Jährigen wurden Anzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, das Pflichtversicherungsgesetz und das Straßenverkehrsgesetz gefertigt.

