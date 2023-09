Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Kollision zwischen Lkw und Pkw

Lingen (ots)

Am Donnerstag kam es auf der Straße Im Brooke in Lingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Eine 26-jährige Fahrerin eines VW war gegen 15.50 Uhr in Richtung der Ortschaft Damaschke unterwegs. Als sie nach links abbog, um auf die B70 aufzufahren, übersah sie einen entgegenkommenden Lkw eines 26-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Frau leicht verletzt wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro.

