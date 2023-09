Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - Pkw fährt auf Lkw auf

Dörpen (ots)

Am Donnerstag kam es auf der B70 bei Dörpen zu einem Verkehrsunfall. Der 58-jährige Fahrer eines Lkw war gegen 13.50 Uhr in Richtung Lehe unterwegs. Als er an einer dortigen Baustellenampel verkehrsbedingt anhielt, übersah dies ein hinter ihm fahrender 46-Jähriger und fuhr mit seinem Toyota auf den Sattelzug auf. Beide Beteiligten blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell