POL-EL: Nordhorn - Bewohner nach Brand im Keller leicht verletzt

Meppen (ots) - Bereits am 31. August kam es gegen 09:40 Uhr in Meppen an der Lingener Straße zu einem Zusammenstoß zweier Radfahrer. Durch den Unfall wurde eine Beteiligte leicht verletzt und es entstand Sachschaden. Die durch den Verursacher ausgehändigte Telefonnummer war nicht korrekt. Zeugen bzw. der Unfallbeteiligte werden gebeten, sich mit der Polizei in Meppen, Tel. 05931/949-0 ,in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft ...

