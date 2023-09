Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Zeugen gesucht

Schüttorf (ots)

Am Montag wurde im Zeitraum zwischen 07:05 Uhr und 12:50 Uhr durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer, welcher in Schüttorf den Nordring in Richtung Innenstadt befuhr, der Außenspiegel einer am Fahrbahnrand parkenden grauer Skoda im Vorbeifahren beschädigt. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter 05922/980-0 zu melden.

