Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Schwerer Unfall auf Bundesstraße

Haren (ots)

Am Dienstagabend kam es auf der B408 in Haren zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Der 25-jährige Fahrer eines Alfa-Romeo sowie sein 17-jähriger Beifahrer waren gegen 23 Uhr auf der A31 in Richtung Emden unterwegs. Als sie die Autobahn an der Ausfahrt Haren verließen, um auf die B408 aufzufahren, übersah der Fahrer vermutlich den VW eines 20-Jährigen, der die Bundesstraße in Richtung Haren befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Alle drei Beteiligten wurden dabei lebensgefährlich verletzt. Der 17-jährige Beifahrer sowie der Fahrer des VW wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der 25-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen. Der VW geriet in Folge des Unfalls in Vollbrand. Die Feuerwehr war im Einsatz und löschte den Pkw. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 56.000 Euro. Die Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt.

