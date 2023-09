POL-EL: Börger - Eine Person bei Unfall verletzt

Werlte (ots) - In der Nacht zu Mittwoch wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz in der Straße Am Zirkel in Werlte alarmiert. Aus bisher ungeklärter Ursache gerieten gegen 0.30 Uhr etwa 40 Tonnen Müll auf dem Gelände eines Entsorgungsbetriebes in Brand. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehren aus Werlte und Lorup waren mit insgesamt 35 Einsatzkräften vor Ort und löschten den Brand. Rückfragen bitte an: ...

