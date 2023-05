Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: An Zaun gefahren und abgehauen

Zeugenaufruf

Erlenbach bei Dahn (ots)

Am Samstag, den 27.05.2023 gegen 15:30 Uhr verursachte ein/e bislang unbekannte/r Verkehrsteilnehmer/in mit seinem/ihrem Fahrzeug vermutlich bei einem Wendemanöver einen Schaden in Höhe von ca. 200 Euro an einem Jägerzaun, welcher an einer Grundstückseinfahrt eines in der Hauptstraße in Erlenbach befindlichen Wohnanwesens angebracht ist. Anschließend entfernte sich der/die Verkehrsteilnehmer/in unerkannt und unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn per Email (pidahn@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter Rufnummer 06391/916-0 entgegen. /pidn

