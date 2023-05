POL-PDPS: Diebstahl von Ortsschild

Waldfischbach-Burgalben (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag den 27.05.2023, stieß ein PKW, vermutlich Suzuki Vitara, beim Herunterfahren der Straße "Am Rosenberg" gegen den am rechten Fahrbahnrand geparkten Ford Fusion. Durch den Zusammenstoß wurden u.a. die Spiegel beider Fahrzeuge beschädigt. Vom Unfallverursacher blieb das Spiegelglas vor Ort zurück. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen der Tat werden gebeten sich ...

