Polizei Bielefeld

POL-BI: Einkaufwagen auf Stadtbahn geworfen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stieghorst-

Unbekannte warfen am Sonntag, 08.10.2023, einen Einkaufswagen auf eine fahrende Stadtbahn. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Fahrer der Stadtbahn der Linie 4 nahm, nachdem die Stadtbahn gegen 20:35 Uhr die Fußgängerbrücke im Bereich der Haltestelle Roggenkamp unterquert hatte und in Richtung Stieghorst in die Haltestelle einfuhr, einen lauten Knall wahr. Beim Halt überprüfte der Fahrer das Fahrzeug und stellte Beschädigungen an der Bahn, aufgrund eines mitgeschleiften Einkaufswagens, fest. Vor der Einfahrt in die genannte Unterführung hatte der Fahrer einige Personen auf der Fußgängerbrücke wahrgenommen, die offenbar anschließend den Einkaufswagen auf die die Doppelbahn geworfen hatten. Fahrgäste befanden sich zu dem Zeitpunkt nicht im Fahrzeug.

An beiden Wagen der Doppelbahn entstand Sachschaden, der noch nicht genau beziffert werden kann. Die Fahndung nach den ungekannten Tätern blieb erfolglos. Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr auf.

Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat 2 unter 0521-545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell