POL-HB: Nr.: 0413 --Überfall auf Drogeriemarkt

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Steintor, Am Dobben Zeit: 06.07.2023, 15:00 Uhr Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten am Donnerstagnachmittag im Steintor zwei 18 und 21 Jahre alte mutmaßliche Straßenräuber. Kurz zuvor hatte einer von beiden versucht, einer 21-Jährigen die Halskette zu entreißen. Gegen 15:00 Uhr wollte die junge Frau in der Straße Am Dobben gerade ihre Haustür aufschließen, ...

