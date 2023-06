Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Am Dienstag kam es gegen 18.40 Uhr zu einem Vorfall am Hohenkörbener Weg in Nordhorn. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Eine 25-Jährige war am Abend am Ems-Vechte-Kanal spazieren. Dabei kam ihr ein bislang unbekannter Jugendlicher auf seinem Fahrrad entgegen und erkundigte sich nach der Uhrzeit. Daraufhin entwickelte sich ein kurzes Gespräch zwischen den beiden. Im weiteren Verlauf umarmte der Jugendliche die Frau so stark, sodass diese eine Erektion bei dem Jungen spürte. Als das Opfer den Jugendlichen von sich wegdrückte, war die Erektion des Täters deutlich zu erkennen. Der Täter fuhr daraufhin auf seinem Fahrrad in Richtung Altendorfer Ring davon. Der Jugendliche wird als etwa 14 Jahre alt und als etwa 1,78 Meter groß beschrieben. Er hat dunkelblonde, kurze Haare und trug eine Sporthose sowie ein rot-weißes T-Shirt. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nordhorn, 05921 309-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell