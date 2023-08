Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsunfallflucht im Parkhaus

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstagmittag meldete sich ein 66-jähriger Mann bei der Polizei um einen Unfall zu Protokoll zu geben. Laut seinen Angaben parkte er sein Fahrzeug um 10 Uhr in einem Parkhaus Am Altenhof. Als der Mann etwa eineinhalb Stunden später wieder an seinen Nissan zurückkehrte, stellte er fest, dass die rechte Seite der Frontstoßstange einen frischen Schaden aufwies. Die Polizei hat die Ermittlungen bezüglich des Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum einen entsprechenden Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu dem unbekannten Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2250 bei der Polizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa

