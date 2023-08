Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Goldkette gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Aufgrund einer ärztlichen Behandlung begab sich eine 89-jährige Frau in ein Krankenhaus im Stadtgebiet. Am Montagmorgen fand eine weitere Untersuchung statt. Da die Patientin eine sehr wertvolle Goldkette trug, nahm sie diese ab und verstaute die Kette in ihrer Reisetasche. Als die Seniorin um 17Uhr wieder nach Hause kam, stellte sie fest, dass das Couvert, in dem sich der Schmuck befand, nicht mehr aufzufinden war. Bei dem Schmuckstück handelt es sich laut Angaben der Frau um eine Goldkette, die mit mehreren Diamanten besetzt ist. Den Wert schätzt sie auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369-2250 bei der Polizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa

