POL-PPWP: Unbekannte beklaut 58-Jährige

Kaiserslautern (ots)

Während eine Frau gemeinsam mit ihrem Enkel einkaufen, war nutzte eine Unbekannte die Unachtsamkeit der Dame aus und stahl ihr Portemonnaie. Die 58-Jährige war am Mittwochnachmittag in der Innenstadt unterwegs, als sie von der mutmaßlichen Diebin bestohlen wurde. Ihre Tasche mit dem Geldbeutel hatte sie umhängen, während sie ihren Enkel auf dem Arm trug. In einem Geschäft in der Kernstraße fiel die Unbekannte der 58-Jährigen bereits auf, da sie sich sehr dicht neben ihr befand - dachte sich zunächst jedoch nichts dabei. Als die Dame dann an der Kasse stand, fiel ihr auf, dass ihre Geldbörse nicht mehr in ihrer Tasche war. Die Frau rief die Polizei, welche den Taschendiebstahl aufnahm. Es entstand ein Sachschaden von über 100 Euro.

Beschrieben wurde die Unbekannte wie folgt:

Sie ist keiner als 1,68 Meter und hat dunkle Haare.

Zeugen, die am Mittwoch kurz nach 13 Uhr verdächtiges beobachtet haben und Hinweise zu der mutmaßlichen Diebin geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-2620 in Verbindung zu setzen. |ksr

