POL-BI: Mann in Nahariyastraße geschlagen

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Stieghorst- Unbekannte warfen am Sonntag, 08.10.2023, einen Einkaufswagen auf eine fahrende Stadtbahn. Die Polizei sucht Zeugen. Der Fahrer der Stadtbahn der Linie 4 nahm, nachdem die Stadtbahn gegen 20:35 Uhr die Fußgängerbrücke im Bereich der Haltestelle Roggenkamp unterquert hatte und in Richtung Stieghorst in die Haltestelle einfuhr, einen lauten Knall wahr. Beim Halt überprüfte ...

