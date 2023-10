Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbrüche in Ammersbek

Ratzeburg (ots)

09. Oktober 2023 | Kreis Stormarn - 07.10.2023 - Ammersbek

Am vergangenen Wochenende kam es zu drei Einbrüchen im Ahornweg, im Lindenweg und in der Dorfstraße in Ammersbek.

Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es im Lindenweg in Ammersbek in der Zeit vom 06.10.2023, 17:00 Uhr bis zum 08.10.2023, 14:55 Uhr zu einem Einbruch in ein Reihenhaus. Unbekannte Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und durchsuchten das Haus. Am 07.10.2023 wurde im Ahornweg ein Fenster im Obergeschoß eines Einfamilienhauses in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 21:15 Uhr gewaltsam geöffnet. Der oder die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten. Es wurden in beiden Fällen Bargeld und Schmuck entwendet.

Gegen 22:45 Uhr kam die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Dorfstraße nach Hause und stellte zwei Einbrecher fest. Diese waren zuvor durch ein gewaltsam geöffnetes Kellerfenster in das Haus gelangt und durchsuchten gerade die Räumlichkeiten. Die Täter flüchteten über das angrenzende Feld. Bei den Tätern handelte es sich um schwarz gekleidete Männer mit Sturmhauben. Der eine Täter war ca. 1,80m groß, schlank und trug eine Lederjacke.

Die Schadenshöhe für alle drei Taten wird insgesamt auf 4.000 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat am Wochenende im Bereich der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer: 04102/ 809-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell