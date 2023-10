Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Auto fährt in Hausfassade

Ratzeburg (ots)

09. Oktober 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 08.10.2023 - Ratzeburg

Gestern (08.Oktober 2023) kam es auf dem Ratzeburger Marktplatz zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr gegen 01:15 Uhr ein 22- jähriger Mann aus Ratzeburg mit einem PKW Daimler-Benz die Herrenstraße in Ratzeburg und wollte auf dem Marktplatz weiter in Richtung Langenbrücker Straße. Auf dem Marktplatz verlor er beim Linksabbiegen die Kontrolle über das Fahrzeug. Das Fahrzeug prallte in die Fassade eines Geschäftshauses. Der 23-jährige Beifahrer aus Ratzeburg und die 19-jährige Mitfahrerin aus dem Ratzeburger Umland wurden bei dem Unfall schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt. Der Sachschaden wird auf 19.000 Euro geschätzt. Ein bei dem unverletzten Fahrer freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 0,66 Promille. Durch die eingesetzten Beamten wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt.

Der 22- jährige Fahrer wird sich unter anderem wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung, Trunkenheit im Straßenverkehr und fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen.

