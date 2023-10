Polizei Bielefeld

POL-BI: Zigarettendieb tritt Untersuchungshaft an

Dank eines Zeugen konnte ein Wiederholungstäter nach einem Diebstahl am Sonntagmittag, 08.10.2023, festgehalten werden. Er ging in Untersuchungshaft.

Während sich zwei Männer in der Tankstelle an der Eckendorfer Straße/ Am Stadtholz aufhielten, ließ einer der Beiden eine Flasche fallen, die auf dem Boden zerschellte. Als der Tankstellenmitarbeiter kurz den Verkaufsraum verließ, um einen Bodenwischer zu holen, nutzte der Zweite dies. Er griff schnell in ein Regal, nahm zahlreiche E-Zigaretten heraus und steckte sie in seinen Rucksack. Ein 20-Jähriger aus Bad Salzuflen, der gerade den Verkaufsraum betrat, bemerkte die Tat und informierte den zurückkehrenden Tankstellenmitarbeiter. Eine Nachschau im Rucksack bestätigte den Diebstahl von 39 E-Zigaretten. Nachdem die Polizei informiert worden war, hinderte der Mitarbeiter mit der Unterstützung des Zeugen das Duo an der Flucht.

Gegenüber den Polizisten zeigte sich der polizeibekannte drogenabhängige 42-jährige Dieb geständig. Die Beamten nahmen den bereits wiederholt mit Ladendiebstählen aufgefallenen Täter vorläufig fest.

Kriminalbeamte führten den Wiederholungstäter dem Richter vor, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

