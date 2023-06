Polizei Köln

POL-K: 230601-2-K 26-Jähriger mit Stichverletzung unter Bewachung in Klinik

Köln (ots)

Am Mittwochnachmittag (31. Mai) ist in Köln Porz-Wahnheide ein Streit zwischen zwei Männern auf der Straße "Neue Heide" eskaliert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein noch vor Ort Festgenommener (45) seinem 26-jährigen Kontrahenten gegen 17.50 Uhr mit einem spitzen Gegenstand in den Oberkörper gestochen haben. Polizisten stellten am Tatort einen Schraubendreher sicher. Rettungskräfte brachten den 26-Jährigen nach notärztlicher Versorgung in eine Klinik. Nach seiner Vernehmung kam der Tatverdächtige mangels Haftgründen wieder auf freien Fuß. Nicht so der schwerverletzte Geschädigte. Gegen ihn lag ein aktueller Haftbefehl vor. Er wird von Polizisten in der Klinik bewacht. (cg/de)

