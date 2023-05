Polizei Köln

POL-K: 230531-3-K Armbanduhr an roter Ampel geraubt - Zeugensuche

Köln (ots)

Am Dienstagnachmittag (30. Mai) soll in der Kölner Innenstadt ein circa 30 - 35 Jahre alter Mann mit grünem T-Shirt und blauer Jeans einen Kölnbesucher (71) in seinem SUV beraubt haben. Gegen 17 Uhr, so der Geschädigte später auf einer Polizeiwache, habe er mit seinem schwarzen BMW X5 an der Kreuzung Komödienstraße/Tunisstraße angehalten und seinen linken Arm aus dem offenen Fahrerfenster gehalten. Unvermittelt habe ihm der Unbekannte auf sein Handgelenk geschlagen, ihm seine Armbanduhr entrissen und sei mit der Beute weggerannt. Die Beifahrerin des 71-Jährigen gab an, den Verdächtigen kurz vorher bereits vor dem Hotel an der Marzellenstraße gesehen zu haben. Das Kriminalkommissariat 14 bittet dringend um Zeugenangaben unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/iv)

