Polizei Köln

POL-K: 230531-2-K Zwei Verletzte nach Unfall mit Pedelecs in Köln-Roggendorf

Köln (ots)

Bei einem Zusammenstoß von zwei Pedelec-Fahrern (40, 56) in Köln-Roggendorf hat am Dienstagmittag (30. Mai) der jüngere der beiden schwere Verletzungen erlitten. Rettungskräften fuhren den Kölner in ein Krankenhaus, die 56-Jährige kam mit leichten Verletzungen davon. Nach ersten Erkenntnissen war der 40-jährige Pedelec-Fahrer gegen 13.40 Uhr auf dem für beide Richtungen frei gegebenen Radweg des Parallelweg in Richtung Roggendorf unterwegs und in einer Kurve mit der entgegen kommenden 56-Jährigen kollidiert. (ja/iv)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell