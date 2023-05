Polizei Köln

POL-K: 230531-4-K Zeugenaufruf: Polizeilicher Staatsschutz ermittelt nach Sachbeschädigung an 20 Autos

Köln (ots)

Nach bislang 20 angezeigten Sachbeschädigungen an und Diebstählen aus Fahrzeugen der Marken VW, Renault, Volvo, Audi, und Opel in den Stadtteilen Zollstock und Sülz sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu dem oder den Verursachern machen können. Die Autos wurden mit roter und schwarzer Farbe besprüht. An mehreren Autos wurden zudem Scheiben eingeschlagen. An sieben Fahrzeugen hinterließ die Unbekannten den Großbuchstaben A im Kreis. Insgesamt entstand dabei ein hoher Sachschaden. Die Tatzeit liegt zwischen Montagabend (29. Mai, 20 Uhr) und Dienstagmorgen (30. Mai, 7.15 Uhr). Die beschädigten Autos waren auf der Kalscheurener Straße, der Türnicher Straße, der Meister-Ekkehart-Straße, der Metternicher Straße, der Aachener Straße und auf dem Zülpicher Wall geparkt.

Der Kölner Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de oder per Telefon unter 0221 229-0 entgegen. (ja/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell