POL-PDNR: Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Alkohol und Drogen

Meinborn (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Rahmen einer Feierlichkeit in der Ortslage Meinborn zur Sachbeschädigung an einem geparkten PKW. Der Beschuldigte konnte ermittelt werden. Dieser trat nach derzeitigem Stand der Ermittlungen mutwillig gegen die Fahrzeugtür des PKW und verursachte eine Delle. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der ...

