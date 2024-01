Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall auf der B243 bei Bockenem

Hildesheim (ots)

BOCKENEM (hau) Am heutigen Morgen, gegen 06:40 Uhr kam es auf der B243, Höhe der Einmündung auf die B243A bei Bockenem zu einem folgeschweren Verkehrsunfall.

Nach bisherigem Ermittlungsstand wollte ein 63-Jähriger mit seinem VW Golf von der B243 auf die B243A links abbiegen. Dabei übersah dieser die vorfahrtsberechtigte 44-jährige Fahrerin eines Seat, welche ihm auf der B243 frontal, von Bornum kommend, entgegen kam.

Unmittelbar vor dem Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Aufgrund der Kollision drehte sich der VW Golf des 63-jährigen Lamspringers um 180° und der bereits stark beschädigte PKW rollte in ein, zuvor hinter dem VW Golf wartenden, VW.

Letztlich waren alle drei beteiligten PKW nicht mehr fahrbereit und mussten durch örtliche Abschleppdienste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt.

Die Fahrzeugführerin des Seat und der 63-jährige Fahrzeugführer des VW Golf wurden leicht verletzt und durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der 30-jährige Fahrer des VW Golf wurde nicht verletzt.

Gegen den 63-jährigen Lamspringer wird nunmehr wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Zur Versorgung der Unfallbeteiligten, der Unfallaufnahme und der Bergung der drei beteiligten Fahrzeuge wurde der Einmündungsbereich der B243/ B243A für 90 Minuten voll gesperrt. Es kam nur zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Im Rahmen der anschließenden Räumungsarbeiten an der Unfallstelle fiel auf, dass einige Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer den abgesperrten Bereich über das Befahren eines Radweges umfahren und somit die Einsatzkräfte behindert haben. Zeitdruck ist keine Entschuldigung und bringt im Zweifel unnötig Rettungskräfte und andere Verkehrsteilnehmende in Gefahr. Die Polizei Bad Salzdetfurth bittet darum, die Räum- und Bergungsarbeiten abzuwarten, damit letztlich jede/ jeder gesund am Ziel ankommt.

