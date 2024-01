Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: VW Polo bei Unfallflucht in Hildesheim beschädigt - Wer kann Hinweise geben?

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Bei einem Verkehrsunfall, der sich am gestrigen Montag, 15.01.2024, zwischen 10:30 Uhr und 13:15 Uhr, in der Goschenstraße ereignete, wurde ein in einer Parkbucht stehender VW Polo erheblich beschädigt. Der oder die Verursacher/-in entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Die zuständigen Ermittler der Polizei suchen Zeugen.

Der Unfallort befindet sich in der Goschenstraße auf dem Teilstück zwischen der Wollenweberstraße und der Knollenstraße. An dem VW wurde die linke Fahrzeugseite zwischen Fahrertür und hinterem Kotflügel eingedrückt und zerkratzt. Die Schadenshöhe wird mit etwa 4.000 Euro beziffert.

Bei der Aufnahme konnte grüner Fremdlack an dem beschädigten weißen Pkw festgestellt werden.

Zeugen, die Hinweise zum Unfall bzw. zum flüchtigen Fahrzeug und/oder dessen Fahrer/-in geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

