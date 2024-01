Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei zieht nach Zeugenhinweisen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr

Hildesheim (ots)

LANDKREIS HILDESHEIM - (jpm) Weil ein Autofahrer am Montagnachmittag (15.01.2024) wegen seiner auffälligen Fahrweise das Augenmerk anderer Verkehrsteilnehmer auf der B 243 auf sich zog, überprüfte eine Streifenbesatzung den Mann. Wie sich herausstellte, stand dieser unter Alkoholeinfluss. Gegen den 62-Jährigen wird nun wegen einer Verkehrsstraftat ermittelt.

Gegen 14:40 Uhr ging bei der Polizei ein Zeugenhinweis ein, wonach ein schwarzer Dacia auf der Bundesstraße 243 von Wesseln in Richtung Hildesheim unterwegs war. Der Fahrer soll dabei in Schlangenlinien gefahren und in den Gegenverkehr geraten sein. Zudem sei es in Groß Düngen beinahe zu einem Zusammenstoß mit einem parkenden Fahrzeug gekommen.

Nachdem ein Streifenteam aus Hildesheim den Dacia kurz darauf auf Höhe der Ortschaft Egenstedt gesichtet hatte, folgte eine Kontrolle des Fahrers. Hierbei bemerkten die Einsatzkräfte Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes. Ein Test ergab sodann eine Atemalkoholkonzentration von über 1,6 Promille.

Die Beamten veranlassten eine Blutprobenentnahme, stellten den Führerschein des Mannes sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen ihn ein.

Verkehrsteilnehmer, die aufgrund der Fahrweise des 62-Jährigen gefährdet worden sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

