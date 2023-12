Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Streit im Bus endet in Handgemenge ++ Lüneburg - Brand eines Einfamilienhauses ++ Lüchow - Mitarbeiter stoppt Dieb ++ Ebstorf - Einbrüche durch Terrassentür ++

Lüneburg

Lüneburg - Körperliche Auseinandersetzung - Streit endet mit Verletzungen

Am 14.12.2023 gegen 08:00 Uhr kam es in der Dahlenburger Landstraße zu einem Streit zwischen zwei 16-Jährigen. Dabei wurden beide handgreiflich. Es wurden bei beiden Personen leichte Verletzungen festgestellt. Die Polizei hat entsprechende Verfahren eingeleitet.

Lüneburg - Streit im Bus endet in Handgemenge

Am 14.12.2023 gegen 11:00 Uhr kam es in einem Linienbus in der Straße "Auf der Höhe" zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 55-jährigen Busfahrer und einer 39-jährigen Fahrgästin. Dabei versuchte letztgenannte den Busfahrer zu schlagen, welcher ihre Hand wegschlug. Ein Zeuge beobachtete die Situation und rief die Polizei. Die Polizei ermittelt wegen einer wechselseitigen Körperverletzung.

Lüneburg - Einbruch in Büro - Schließzylinder abgebrochen

Ein derzeit unbekannter Täter verschaffte sich zwischen dem 13.12.2023 und dem 14.12.2023 Zutritt zu einem Büro in der Straße "Hinter der Saline", indem er den Schließzylinder gewaltsam abbrach. Dort durchsuchte er die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Die Ermittlungen zum Diebesgut dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch am Tage

Im Verlaufe des 14.12.2023 wurde die Fensterscheibe eines Einfamilienhauses in der Straße "Hopfengarten" eingeschlagen. Der derzeit unbekannte Täter betrat die Räumlichkeiten und entwendete einen Fernseher im Wert von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Brand eines Einfamilienhauses - mehrere hunderttausend Euro Schaden

Am 15.12.2023 gegen 04:20 Uhr geriet der Dachstuhl eines Einfamilienhauses im Bussardweg aus bisher unbekannter Ursache in Brand. Die Feuerwehr kümmerte sich um die Brandbekämpfung, konnte das Abbrennen des Hauses allerdings nicht mehr verhindern. Ein 45-Jähriger entdeckte den Brand und konnte alle Bewohner rechtzeitig alarmieren. Er wurde durch das Einatmen des Rauches leicht verletzt. Die weiteren Bewohner blieben unverletzt. Der Sachschaden liegt bei mehreren hunderttausend Euro. Die Polizei ermittelt zu der Ursache. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Mitarbeiter stoppt Dieb

Ein 54-Jähriger betrat am 14.12.2023 gegen 13:30 Uhr einen Supermarkt in der Dannenberger Straße. Dort entwendete er diverse Nahrungsmittel mit einem Wert im mittleren zweistelligen Bereich. Ein aufmerksamer Mitarbeiter konnte den Vorgang beobachten und den Dieb stellen. Die Polizei hat ein Verfahren eingeleitet.

Lüchow - Diebstahl mehrerer alkoholischer Getränke - Polizei sucht Zeugen

Am 14.12.2023 kam es gegen 16:00 Uhr in einem Supermarkt in der Drawehner Straße zu einem Diebstahl. Dabei steckte ein derzeit unbekannter Täter mehrere Flaschen Alkoholika in eine mitgeführte Tasche und verließ den Kassenbereich ohne diese zu bezahlen. Der Wert des Diebesgutes beträgt wenige hundert Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Hitzacker - Roller vor Supermarkt gestohlen

Am 14.12.2023 gegen 14:30 Uhr wurde ein nicht angeschlossener "City-Roller" der Marke "Apollo" in schwarz-rosaner Farbe vor einem Supermarkt in der Elbuferstraße durch einen unbekannten Täter entwendet. Der Wert beträgt gut 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Dannenberg - Diebstahl aus Friseursalon und Fahrschule

Gegen 16:00 Uhr kam es am 14.12.2023 in der Lüchower Straße zu einem Diebstahl. Dabei begab sich ein unbekannter Täter unbemerkt in die Räumlichkeiten eines Friseursalons und einer Fahrschule. Dort entwendete er ein Mobiltelefon und Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro. Anschließend verließ er unter einem Vorwand das Geschäft. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Uelzen

Ebstorf - Einbrüche durch Terrassentür - Diebesgut wird ermittelt

Am 14.12.2023 zwischen 16:25 Uhr und 18:45 Uhr kam es zu zwei Einbrüchen in Wohnhäuser. Dabei verschaffte sich zunächst ein derzeit unbekannter Täter gewaltsam Zutritt über die Terrassentür in der Straße "Am Mohngarten". Im Objekt wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Das Diebesgut ist derzeit unbekannt. Außerdem wurde im selben Zeitraum in der Straße "Am Rapsfeld" das Glas einer Terrassentür zerstört und Bargeld sowie Schmuck im Wert von wenigen tausend Euro aus dem Wohnhaus entwendet. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

