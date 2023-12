POL-LG: ++ Senior weiter vermisst - Pkw aufgefunden - Polizei, Feuerwehr und DLRG suchen - keine Hinweise auf Gewaltdelikt! ++ "Hausbewohner zu Hause" - Einbrecher flüchtet ++ GPS-Empfänger und Displays ...

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg (ots)

Presse - 14.12.2023 ++

Lüneburg

Bardowick/Lüneburg/Adendorf - Senior weiter vermisst - Pkw aufgefunden - Polizei, Feuerwehr und DLRG suchen - keine Hinweise auf Gewaltdelikt!

Nach dem 89 Jahre alten Jürgen M. aus Adendorf sucht aktuell weiteren die Polizei in Zusammenarbeit mit Feuerwehr und DLRG. Der Senior hatte bereits in den Vormittagsstunden des 11.12.23 die gemeinsame Wohnung verlassen und war mit seinem schwarzen Pkw BMW weggefahren. In den Nachmittagsstunden konnte die Polizei nach einem Hinweis den Pkw des Mannes im Bereich eines Parkplatzes an der Ilmenau in Bardowick feststellen. Das Fahrzeug war unverschlossen; von dem 89-Jährigen fehlt jedoch jede Spur.

Aufgrund der Gesamtumstände ist es nicht unwahrscheinlich, dass der Mann in die Ilmenau gegangen ist, so dass Polizei und Feuerwehr noch am 13.12. Suchmaßnahmen auch mit einem Feuerwehrboot sowie einer Drohne einleiteten. Diese wurden am Abend eingestellt und heute fortgesetzt. Dabei kommen auch ein Polizeihubschrauber sowie die DLRG u.a. mit Tauchern zum Einsatz. Die weiteren Maßnahmen dauern an. Aktuell gibt es keine Anhaltspunkte auf ein Gewaltdelikt.

Bardowick - "Hausbewohner zu Hause" - Einbrecher flüchtet

In ein Einfamilienhaus im Hofkamp brach ein Unbekannter in den frühen Nachmittagsstunden des 13.12.23 ein. Der Täter hatte ein Fenster eingeschlagen und war in das Wohnhaus eingestiegen. Ein anwesender Bewohner hörte das Klirren der Scheibe und hielt Nachschau, so dass der Täter sofort die Flucht ergriff. Es entstand ein Schaden von mehr als 250 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Scharnebeck/Lüneburg - Einbrüche in Einfamilienhäuser - Bargeld mitgenommen

In ein Einfamilienhaus im Rosenring in Scharnebeck brachen Unbekannte in den Nachmittagsstunden des 13.12.23 ein. Die Täter hatten zwischen 15:30 und 18:00 Uhr eine Terrassentür aufgebrochen, das Haus betreten und Bargeld sowie einen Rucksack mitgehen lassen. Im Anschluss ergriffen die Täter die Flucht. Es entstand ein Schaden von einigen hundert Euro.

Im Verlauf des 13.12. brachen Unbekannte auch in ein Wohnhaus im Bardenweg in Lüneburg ein. Dort wurde ein Badezimmerfenster aufgebrochen. Ob etwas gestohlen wurde, steht aktuell noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Laptop und Unterlagen aus Pkw mitgenommen

Aus einem unverschlossen im Ovelgönner Weg abgestellten Pkw BMW nahmen Unbekannte in der Nacht zum 14.12.23 ein Laptop samt Tasche und weitere Unterlagen mit. Parallel verschwanden auch mehrere Stangen Zigaretten. Das Fahrzeug mit polnischem Kfz-Kennzeichen war nicht verschlossen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - in Büro eingebrochen - Fernseher mitgenommen

In Büroräume Auf dem Meere brachen Unbekannte im Zeitraum vom 13. auf den 14.12.23 ein. Die Täter hatten ein Fenster eingeschlagen, waren ins Büro eingedrungen und hatten einen Fernseher abtransportiert. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Amt Neuhaus - Alkohol geklaut - Ladendieb ertappt

Ein Flasche Rum nahm ein 37-Jähriger in den Mittagsstunden des 13.12.23 aus einem Einkaufsmarkt in der Bahnhofstraße mit. Der Mann wurde gegen 13:20 Uhr beim Diebstahl ertappt. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls.

Bardowick - Kollision mit Radfahrer - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 18 Jahre alter Radfahrer in den Nachmittagsstunden des 13.12.23 im Kreisverkehrs Hamburger Landstraße. Eine 73 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW hatte beim Einfahren in den Kreisverkehr noch eine andere Radfahrerin passieren lassen und kollidierte dann beim Anfahren mit dem junge Mann. Dieser fiel durch die Kollision auf die Motorhaube. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.700 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Trebel, OT. Nemitz - GPS-Empfänger und Displays von landwirtschaftlichen Fahrzeugen demontiert - hoher Sachschaden

Aus insgesamt fünf landwirtschaftlichen Fahrzeugen/Traktoren John Deere eines Betriebs in Nemitz demontierten Unbekannte im Zeitraum vom 10. bis 13.12.23 mehrere GPS-Empfänger sowie Displays. Es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Küsten, OT. Göttien - "Fahrt endet in Scheune" - Kontrolle verloren und Bäume touchiert

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitten die Insassen eines verunfallten Pkw Dacia in den späten Nachmittagsstunden des 13.12.23 in Göttien. Die 73 Jahre alte Fahrerin des Pkw Dacia hatte gegen 17:45 Uhr aus Richtung Küsten kommend auf der Göttiener Straße in einem Kurvenbereich die Kontrolle über den Pkw verloren, kam nach links von der Fahrbahn ab, touchierte zwei Bäume und fuhr durch ein Scheunentor in die Scheune. Dort kam der verunfallte Pkw zum Stillstand. Ein7-Jährige als Mitfahrerin im Dacia erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 12.000 Euro.

Küsten - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 41 Jahre alten Fahrer eines Pkw Renault stoppte die Polizei in den späten Abendstunden des 13.12.23 in der Lüchower Straße. Bei der Kontrolle des Mannes aus der Region gegen 22:45 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THV verlief positiv. Ihn erwarten entsprechende Strafverfahren.

Uelzen

Barum b. Bad Bevensen - Einbrecher gestört - Flucht ergriffen

Einen unbekannten Einbrecher ertappte ein 55-Jähriger in den Mittagsstunden des 13.12.23 bei einem Einbruchsversuch auf seinem Grundstück Zum Lindenberg. Der Eindringling hatte gegen 13:00 Uhr versucht unbemerkt eine rückwärtige Terrassentür aufzubrechen, wurde dabei jedoch überrascht, so dass der Unbekannte die Flucht ergriff. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Uelzen - Scheiben von Schulhof-Pavillon beschädigt

Mehrere Glasscheiben des Pavillons auf dem Schulhof der BBS I in der Wilhelm-Seedorf-Straße beschädigten Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 08. und 11.12.23. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Ebstorf - trotz Fahrverbot unterwegs - Strafverfahren

Einen 29 Jahre alten Fahrer eines Pkw Audi A4 stoppte die Polizei in den frühen Abendstunden des 13.12.23 in Ebstorf. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 18:30 Uhr stellten die Beamten fest, dass dieser ein aktuelles "Fahrverbot" aufgrund eines Verkehrsverstoßes hatte. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Parallel erwartet den Mann aus der Region ein Strafverfahren wegen Fahren trotz Fahrverbots.

Uelzen - "Herumgeschrien" - junger Mann wird renitent

Nachdem ein 19-Jähriger in den Nachmittagsstunden des 08.11.23 auf dem Parkplatz in der St.-Viti-Straße durch "Herumschreien" den Passanten auffiel, alarmierten diese die Polizei. Beamte versuchten mit dem jungen Mann zu sprechen und kontrollierten diesen. Der 19-Jahre alte Ukrainer war nur der russischen Sprache mächtig und trat bzw. schlug einen Polizeibeamten ins Gesicht als dieser den 19-Jährigen durchsuchen wollte. Die Beamten setzten Pfefferspray ein.

