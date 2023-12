POL-LG: ++ Lüneburg - schwer verletzt nach Sturz aus 2. Obergeschoss ++ Lüchow - Reizgas in Drogerie - Zeugen und Verletzte gesucht ++ Uelzen - Minibagger beschädigt - Vermutlich durch Fahrzeug ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg - schwer verletzt nach Sturz aus 2. Obergeschoss - "Springen, Sturz oder Schubsen" - Polizei prüft mögliches versuchtes Tötungsdelikt - Ermittlungen dauern an

Schwere Frakturen erlitt eine 32 Jahre alte Lüneburgerin bei einem "Sturz" aus dem zweiten Obergeschoss eines Wohnhauses "Vor dem Neuen Tore". Die Frau war gegen 08:30 Uhr aus dem Fenster der Unterkunft gestürzt. Nach derzeitigen Ermittlungen war es zuvor zu einem Streit mit ihrem 37 Jahre alten Bekannten (Wohnungsbewohner) gekommen. Ob der Frau aus dem Fenster sprang oder gestoßen wurde, ist aktuell der Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Polizei sicherte die Wohnung und den weiteren möglichen Tatortbereich und nahm den 37-Jährigen für weitere strafprozessuale Maßnahmen in Gewahrsam. Ermittler von Tatortgruppe sowie Fachkommissariat "Tötungsdelikte" übernahmen die weiteren Maßnahmen. Parallel prüft die Polizei auch die mögliche Beeinflussung von Alkohol und Drogen bei beiden Personen. Die 32-Jährige war ansprechbar und wurde mit schweren Frakturen mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Lüneburg - Dieb versucht es zweifach - Mitarbeiter kann ihn stellen

Am 12.12.2023 gegen 10:00 Uhr betrat ein 55-Jähriger ein Kaufhaus in der Straße "Große Bäckerstraße" und entwendete dort zunächst einen Parfümkalender. Kurze Zeit später betrat er erneut das Kaufhaus und wurde bei dem Versuch Parfums zu stehlen von einem Mitarbeiter beobachtet und gestellt. Der Gesamtwert des Diebesgutes beträgt wenige hundert Euro.

Lüneburg - Diebstahl von Parfüm - Betäubungsmittel mitgeführt

In einem Geschäft in der Grapengießerstraße versuchte ein 43-Jähriger am 12.12.2023 gegen 14:00 Uhr zwei Parfums im Wert von wenigen hundert Euro zu entwenden. Dabei wurde er von einem Mitarbeiter beobachtet und angesprochen. Bei einer Durchsuchung konnten bei dem Dieb Betäubungsmittel aufgefunden werden. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Lüneburg - Jacke im Rucksack versteckt - Mitarbeiter aufmerksam

Am 12.12.2023 gegen 12:30 Uhr betrat ein 20-Jähriger ein Geschäft in der Straße "Am Berge". Dort nahm er zwei Jacken mit in die Umkleide und steckte eine davon in einen mitgeführten Rucksack. Einem aufmerksamen Mitarbeiter fiel die fehlende Jacke auf. Er konnte den 20-Jährigen, welcher der Polizei schon häufiger wegen Eigentumsdelikten aufgefallen ist, stellen. Die Jacke hat einen Wert von einigen hundert Euro.

Brietlingen - Sattelzug umgekippt - Fahrer leichtverletzt

Auf der Bundesstraße 209 zwischen Brietlingen und Artlenburg kam es am 12.12.2023 gegen 13:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Sattelzuges kam in einer leichten Rechtskurve von der Fahrbahn ab und kippte mit dem Fahrzeug auf ein angrenzendes Feld. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden liegt bei ca. 30000 Euro.

Lüneburg - Land Rover geöffnet - Werkzeuge entwendet

In der Nacht auf den 12.12.2023 wurde im Moorweg ein Land Rover - Defender auf derzeit unbekannte Art und Weise geöffnet. Der derzeit unbekannte Täter entwendete dort Sägen und Werkzeuge im Wert von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Amelinghausen - Verkehrsunfall beim Einparken - Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Am 12.12.2023 gegen 11:45 Uhr touchierte ein 55-jähriger FIAT-Fahrer beim Rückwärtseinparken einen Audi Q3 und ein Werbeschild in der Lüneburger Straße. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass dem 55-Jährigen die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Die Schadenshöhe liegt bei einigen hundert Euro.

Lüneburg - Hochwertiges Fahrrad entwendet

Im Zeitraum zwischen 17:15 Uhr und 18:50 Uhr wurde in der Straße "Am Sande" ein Fahrrad der Marke "CANYON" im Wert von vielen hundert Euro entwendet. Der derzeit unbekannte Täter konnte gewaltsam das Schloss öffnen und in unbekannte Richtung fliehen. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Rehlingen - Einbruch in Werkstatt - Arbeitsgeräte gestohlen

Ein derzeit unbekannter Täter hebelte in der Nacht zum 13.12.2023 das Schloss zu einer Werkstatt in der Ortschaft Osterehlbeck auf. Dort entwendete er diverse Arbeitsgeräte im Wert von wenigen tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Handy auf einen fahrenden PKW geworfen - Widerstand gegen Polizeibeamte

Am 12.12.2023 gegen 13:00 Uhr warf ein alkoholisierter 33-jähriger sein Mobiltelefon gegen einen in der Straße "Lange Straße" fahrenden PKW-Skoda. Außerdem beschädigte er einen, an der selbigen Örtlichkeit abgestellten, Mercedes-Sprinter. Als die Polizei den 33-Jährigen antraf, versuchte dieser die Beamten zu treten. Er wurde anschließend in polizeiliches Gewahrsam genommen. Der Schaden liegt bei unter hundert Euro.

Trebel - Spiegelklatscher - Sattelzug gegen Linienbus

Am 13.12.2023 gegen 08:00 Uhr befuhr ein 55-jähriger Linienbusfahrer die Bundesstraße 493 von Trebel in Richtung Gartow. Dabei kollidierte sein Außenspiegel mit einem entgegenkommenden Sattelzug. Der Sattelzugfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Sachschaden beträgt wenige hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Lüchow - Reizgas in Drogerie - Zeugen und Verletzte gesucht

Am 09.12.2023 gegen 15:15 Uhr wurde in einer Drogerie in der Drawehner Straße nach derzeitigem Ermittlungsstand Reizgas verteilt. Dabei erlitten drei Mitarbeiter und weitere Kunden Schmerzen in den Augen und Atemwegen. Die Polizei sucht nach Zeugen oder weiteren betroffenen Personen. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Minibagger beschädigt - Vermutlich durch Fahrzeug

In der Nacht auf den 12.12.2023 wurde ein in der Straße "Schwarzer Berg" stehender Minibagger beschädigt. Dabei wurde die Beschädigung nach derzeitigem Ermittlungsstand durch ein unbekanntes Fahrzeug verursacht. Der Schaden liegt bei ca. 2000 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

