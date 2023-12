Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Brand eines Einfamilienhauses ++ Bewohner verstirbt ++ 55-Jähriger verletzt ++

Lüneburg (ots)

Uelzen - Brand in Einfamilienhaus - 80-Jähriger verstirbt - 55-Jähriger verletzt

Am 15.12.2023 kam es gegen 10:30 Uhr zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Celler Straße. Dabei konnte die Feuerwehr eine Brandausweitung auf das gesamte Gebäude verhindern. Die Anwohner wurden aufgrund der Rauchentwicklung aufgefordert Fenster und Türen geschlossen zu halten. Ein 80-jähriger Bewohner verstarb im Gebäude. Sein 55-Jähriger Sohn wurde mit einer Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Euro. Das Einfamilienhaus ist weiterhin unbewohnbar. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zu der Brandursache laufen durch das Fachkommissariat der Brandermittler. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell