POL-PDTR: Telefonleitung und Pkw vermutlich beim Verladen von Polterholz auf der Struth in Idar-Oberstein beschädigt. Zeugen gesucht!

Saarburg (ots) - Am Dienstag, 14.11.2023, gegen 13:00 Uhr kam es zu einem Schulwegunfall in der Heckingstraße in Saarburg. Eine 12-jährige Schülerin des Gymnasiums in Saarburg beabsichtigte nach dem Unterricht die Heckingstraße über den Fußgängerüberweg zum Busbahnhof zu überqueren. Ein ca. 40-50 jähriger Mann befuhr mit seinem silbernen PKW die ...

mehr