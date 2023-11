Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Schulwegunfall Gymnasium Saarburg mit leicht verletztem Kind

Saarburg (ots)

Am Dienstag, 14.11.2023, gegen 13:00 Uhr kam es zu einem Schulwegunfall in der Heckingstraße in Saarburg. Eine 12-jährige Schülerin des Gymnasiums in Saarburg beabsichtigte nach dem Unterricht die Heckingstraße über den Fußgängerüberweg zum Busbahnhof zu überqueren. Ein ca. 40-50 jähriger Mann befuhr mit seinem silbernen PKW die Heckingstraße aus Fahrtrichtung des Heckingplatzes kommend in Fahrtrichtung des Kreiskrankenhaus Saarburg. Die Schülerin befand sich auf dem Zebrastreifen und wurde durch den silbernen PKW am linken Arm touchiert und erlitt dadurch leichte Schmerzen am linken Arm. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt fort ohne sich um die Schülerin zu kümmern. Zwei weitere Verkehrsteilnehmer kümmerten sich um das Mädchen, blieben jedoch unbekannt. Zeugenhinweise zu dem silbernen PKW und den beiden Helfern an die Polizei in Saarburg. 06581-91550

