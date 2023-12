Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Nordstadt/-Zentrum: Zwei Tatverdächtige nach Straßenraub festgenommen

Bonn (ots)

In der Nacht zu Freitag (15.12.2023) kam es in der Bornheimer Straße in der Nordstadt zu einem Straßenraub. Zwei Tatverdächtige wurden vorläufig festgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen hatten die beiden 22 und 31 Jahre alten Tatverdächtigen zur Tatzeit gegen 03:00 Uhr einen 26-jährigen Mann von hinten zu Boden gebracht, sich auf seinen Rücken gekniet und seine Taschen durchsucht. Dabei raubten sie das Mobiltelefon und die Geldbörse des Mannes. Im Anschluss flüchteten beide in Richtung City. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten sie kurz darauf von einer Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Bad Godesberg am Münsterplatz gestellt werden. Hierbei stellten die Beamten das zuvor geraubte Mobiltelefon bei dem 22-Jährigen sicher. Die Tatverdächtigen wurden daraufhin vorläufig festgenommen und ins Polizeipräsidium gebracht.

Das für die Aufklärung von Raubdelikten zuständige Kriminalkommissariat 13 übernahm am Freitagmorgen die Ermittlungen gegen sie. Diese dauern derzeit noch an. Die Ermittler bitten Zeugen, die das Tatgeschehen oder die Tatverdächtigen auf dem Weg zwischen Bornheimer Straße und Münsterplatz beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell