POL-RBK: Wermelskirchen - Seniorin verursacht hohen Sachschaden beim Einfahren in ein Parkhaus

Wermelskirchen (ots)

Am Dienstagmorgen (22.08.) gegen 09:40 Uhr hat sich ein Verkehrsunfall in einem Parkhaus an der Kölner Straße ereignet, bei dem sich die Fahrerin leicht verletzt und hohen Sachschaden verursacht hat.

Eine 86-jährige Wermelskirchenerin fuhr mit ihrem Pkw der Mare Daimlerchrysler von der Schulgasse aus in das Parkhaus und aus zunächst unerklärlicher Ursache gab sie plötzlich Vollgas und verlor die Kontrolle über ihren Pkw. Dabei kollidierte sie mit einer Schutzplanke, der Parkhausschranke, rammte mit großer Wucht einen geparkten Pkw der Marke Ford und stieß letztlich frontal gegen eine Wand des Parkhauses. Dabei wurden auch eine Rohrleitung und ein Hydrantenkasten im Parkhaus beschädigt.

Die Fahrerin verletzte sich dabei leicht und wurde nach kurzer Behandlung vor Ort mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ihren ersten Angaben nach ist sie vermutlich nach Öffnung der Schranke vom Bremspedal abgerutscht und dann unkontrolliert auf das Gaspedal geraten. Am Pkw der Verursacherin ist ein Sachschaden von circa 15.000 Euro entstanden. Am geparkten Pkw beträgt der Sachschaden circa 8.000 Euro. Der sonstige verursachte Sachschaden wird auf mindestens 4.000 Euro geschätzt. (ct)

