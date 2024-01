POL-HI: Polizei misst Geschwindigkeit auf der B 1 und ahndet 34 Verstöße

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Vermutlich in der Nacht zu Samstag, 13.01.2024, haben unbekannte Täter drei Straßenlaternen sowie ein Hinweisschild in der Wiesenstraße beschädigt. Vorliegenden Informationen zufolge wurden die Schäden der Polizei am Samstagmittag von einer Zeugin gemeldet. Der Tatort befindet sich zwischen den Straßen Beuke und am Roten ...

mehr