POL-H: Zeugenaufruf: Schwerer Raub zum Nachteil eines 83-Jährigen in Hemmingen

Hannover (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 06.08.2023, ist ein Senior im Hemminger Ortsteil Westerfeld durch drei bislang unbekannte Tatverdächtige in seinem Haus überfallen und dabei leicht verletzt worden. Zuvor waren die Männer in die Räumlichkeiten eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover brachen die drei Tatverdächtigen gegen 00:30 Uhr zunächst in das Wohnhaus des 83-jährigen Hannoveraners ein. Dort trafen die Männer auf den Senior. Dieser wurde anschließend durch die Tatverdächtigen in einem Zimmer festgehalten. Zeitgleich entwendeten sie Schmuck, Bargeld und Elektrogeräte. Nach dem Überfall flüchteten die drei Männer in unbekannte Richtung. Der Wert der entwendeten Gegenstände kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht näher beziffert werden. Der Senior erlitt durch den Raub leichte Verletzungen.

Die drei Gesuchten waren zum Tatzeitpunkt vermummt und trugen allesamt Handschuhe sowie dunkle Kleidung.

Zeugen, die in der Zeit zwischen 00:30 Uhr und 01:30 Uhr verdächtige Beobachtungen im Bereich rund um das Siedlungsgebiet der Gustav-Pries-Straße gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /aw, DB

