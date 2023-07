Polizei Gütersloh

POL-GT: Schaufenster mit Gullideckel eingeworfen - Kettensägen gestohlen

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - Am Habichtweg haben bislang unbekannte Täter in der vergangenen Freitagnacht (14.07., 00.40 Uhr) das Schaufenster eines Maschinenhandels zerstört. Den Erkenntnissen zufolge warfen die Einbrecher das Fenster mit einem Gullideckel ein und griffen sich anschließend mehrere Kettensägen aus den Auslagen hinter dem Schaufenster. Zeugen konnten die Tatzeit eingrenzen und sahen einen Täter, der zu Fuß in Richtung Falkenstraße flüchtete. Der Mann sei dunkel gekleidet gewesen und trug eine Kapuze über dem Kopf.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Tat machen oder hat im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise auf die beschriebene Person geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05241 869-0 entgegen.

