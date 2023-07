Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Computerfachgeschäft - Handyzubehör und Festplatten gestohlen

Gütersloh (ots)

Versmold (MK) - In der vergangenen Freitagnacht (14.07., 00.30 Uhr) hat ein bislang unbekannter Täter die Scheibe eines Computerfachgeschäftes an der Ravensberger Straße eingeschlagen und ist in das Geschäft eingestiegen. Der Tatzeitraum konnte durch ein Überwachungssystem eingegrenzt werden. Den Erkenntnissen nach hat der Einbrecher aus dem Verkaufsraum Handyzubehör und Festplatten gestohlen.

Der Tatverdächtige ist zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß mit kräftiger Statur. Der Mann war dunkel gekleidet, hatte eine Kapuze auf dem Kopf und ein Tuch vor dem Gesicht.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Tat machen oder hat im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise auf die beschriebene Person geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell