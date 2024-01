POL-HI: Trunkenheitsfahrten im Stadtgebiet

Hildesheim (ots) - In der Nacht vom 12./13.01.24 gelangten unbekannte Täter in den Fahrradabstellraum im Keller des Mehrfamilienhauses Am Kipphut 2 b in Sarstedt. Aus diesem wurden nach bisherigen Kenntnissen mind. 4 verschlossen abgestellte Fahrräder (2 x MTB und 2 x Straßenräder) entwendet. Der Gesamtschaden beträgt mind. 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt, Tel. 05066-9850 zu melden. ...

