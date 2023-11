Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Trekkingrad gestohlen

Einbeck (ots)

Kreiensen (pap) Ein 48 Jahre alter Kreienser hat am Samstag, 18.11.2023, gegen 03 00 sein Fahrrad vor einem Mehrfamilienhaus in der Billerbecker Straße in Kreiensen abgestellt. Gegen 14.30 Uhr musste er feststellen, dass das Fahrrad nicht mehr da war. Ein bislang unbekannter Täter hat das Rad, das unverschlossen war, im genannten Zeitraum gestohlen. Es handelt sich um ein Trekkingrad der Marke Hercules, Farbe hell-beige. Das Fahrrad hat eine Anhängerkupplung und auf der Mittelstange einen Aufkleber mit der Aufschrift "Ansorge". Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, melden sich bitte bei der Polizei Einbeck, 05561-31310 oder der Polizeistation Kreiensen, 05563-999130.

