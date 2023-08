POL-PDLD: Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion Landau

Wörth (ots) - Montagnachmittag konnte eine aufmerksame Zeugin einen Fahrraddiebstahl in der Richard-Wagner-Straße in Wörth beobachten. Der Täter montierte hierzu das am Fahrradständer abgeschlossene Vorderrad des Fahrrades ab und brachte ein mitgebrachtes Vorderrad an, um sich fahrend von der Örtlichkeit zu entfernen. Ein 29-jähriger Mann aus Speyer wurde auf ...

mehr