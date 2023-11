Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall auf der B445 mit einer leicht verletzten Person

Bad Gandersheim (ots)

37589 Kalefeld, B445 Anschlussstelle BAB 7, Samstag den 18.11.2023, 18:00 Uhr.

Auf der B445, in Höhe der Anschlussstelle Echte, kam es am Samstagabend zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Der 25-jährige Unfallverursacher beabsichtigte von der B445 aus Echte kommend auf die A7 in Fahrtrichtung Süd aufzufahren. Dabei begann er den Abbiegevorgang, ohne zuvor den vorfahrtsberechtigten PKW des 23-jährigen Unfallgegners, welcher die B445 in Fahrtrichtung Echte befuhr, passieren zu lassen. Durch den Unfall erlitt der 23-jährige PKW-Fahrer leichte Verletzungen.

An beiden PKW entsteht Sachschaden, welcher von der Polizei Bad Gandersheim auf ca. 40.000 Euro geschätzt wird. Die beiden nicht mehr fahrbereiten PKW wurden durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt. (Bes)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell