POL-NOM: Fahren unter Alkoholeinfluss

Northeim (ots) - 37191 Katlenburg-Lindau, Zum Stöntor, 17.11.2023, 22:30 - 18.11.2023, 07:00 Uhr, Berka (Gro) In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde eine Hauseingangstür in Berka, Zum Stöntor, beschädigt. Es entstanden Schäden in Form von Rissen und einem Loch an den Glasscheiben der Tür. Der Schaden beträgt ca. 300 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim (05551-70050) oder ...

