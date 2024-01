Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: E-Bikes in Hildesheim entwendet - und wiedergefunden

Hildesheim (ots)

Hildesheim (mst) - Ein seltenes Glück für drei Fahrradbesitzer - ihre E-Bikes wurden gestohlen und durch aufmerksame Bürger umgehend aufgefunden.

Am frühen Samstagmorgen des 13.01.2024 bemerkten drei Hildesheimer, dass ihre E-Bikes aus ihrer Garage entwendet wurden. Nahezu zeitgleich ging in der hiesigen Polizeiinspektion ein Anruf aufmerksamer Bürger ein, welche drei augenscheinlich versteckte und herrenlose Fahrräder an der Marienburger Straße in Hildesheim meldeten.

Ein kurzer Abgleich ergab das Naheliegende. Es handelte sich eindeutig um die zuvor entwendeten Räder, welche ihren dankbaren Eigentümern ausgehändigt werden konnten.

Der Dank gilt hier insbesondere den aufmerksamen Findern.

