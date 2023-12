FW-HB: Feuerwehr Bremen für Silvester gut aufgestellt

Bremen-Borgfeld (ots) - Die Hochwasserlage an der Wümme ist an Tag 3 unverändert angespannt. Entlang der Wümme im Bereich Katrepel sind zahlreiche Häuser von Wasser umschlossen und stromlos geschaltet. Die meisten Bewohnerinnen und Bewohner haben diesen Bereich verlassen. Im Ortsteil Timmersloh steht das Wasser seit Tagen an den Deichen, es sind Straßen und Felder überschwemmt. An unterschiedlichen Stellen hat vor ...

mehr