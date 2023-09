Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Körperverletzung: Zwei Männer verletzt

Bockhorn (ots)

In den frühen Morgenstunden den 10.9.23 gegen 02:25 Uhr ereignete sich Am Markt in Bockhorn eine Körperverletzung, bei der zwei Männer verletzt wurden.

Nach ersten Erkenntnissen gerieten ein 22-jähriger Mann aus Varel und ein 24-jähriger Mann aus Zetel in einen handgreiflichen Streit. In der hitzigen Auseinandersetzung schlug der 22-Jährige seinem Kontrahenten ein Bierglas gegen den Kopf, wodurch der 24-Jährige eine stark blutende Verletzung am Ohr erlitt. Auch der Angreifer blieb nicht unversehrt und zog sich eine Schnittverletzung an der Hand zu.

Rettungskräfte wurden umgehend alarmiert, und beide Verletzte wurden mit einem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht, wo sie ärztlich versorgt wurden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und eine Strafanzeige gefertigt

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell