Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Hundebissvorfall in Varel - 14-jähriges Opfer verletzt

Varel (ots)

Am Abend des 7. September 2023 ereignete sich in der Waldstraße in Varel ein Vorfall, bei dem ein 14-jähriges Kind von einem Hund angegriffen wurde.

Gegen 20:20 Uhr befand sich das 14-jährige Opfer vor einem Grundstück in der Waldstraße. Plötzlich drängte sich ein Hund durch einen Spalt im defekten Tor und biss das Kind in den Oberschenkel. Der Angriff führte zu einer blutenden Fleischwunde am linken Oberschenkel des Opfers.

Die 43-jährige Hundehalterin wurde umgehend kontaktiert und über den Vorfall informiert. Aufgrund des Vorfalls wurde gegen die Hundehalterin eine Strafanzeige gefertigt, um die genauen Umstände und Verantwortlichkeiten zu klären. Die Polizei appelliert an alle Hundehalter, ihre Tiere stets unter Kontrolle zu halten und sicherzustellen, dass sie keine Gefahr für andere darstellen.

