FW-HB: Folgemeldung 2: Hochwasserlage in Borgfeld

Bremen-Borgfeld (ots) - Nach wie vor ist die Hochwassersituation in Borgfeld, in den Bereichen Katrepel, Lehesterdeich und Timmersloh, angespannt. Stand, 27.12.2023, 14:30 Uhr. Die Einsatzkräfte und insbesondere die Deichverbände sichern Deiche, die Feuerwehr kommt aufgrund von Überschwemmungen an unterschiedlichen Stellen zum Einsatz. In Borgfeld stehen zwischen der Wümme und der Katrepeler Landstraße weiter ...

